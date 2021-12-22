إسرائيل تقرر إعطاء جرعة لقاح رابعة

2021-12-22 / 9:17 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت أن جرعة لقاحية رابعة ستكون متاحة للسكان الذين تتخطى أعمارهم 60 عاما وللطواقم الطبية، بناء على توصية لجنة من الخبراء.

ونقلت رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن بينيت قوله إن “سكان إسرائيل كانوا أوائل من تلقوا الجرعة اللقاحية الثالثة المضادة لكوفيد-19، ونحن نواصل الريادة مع الجرعة الرابعة أيضا”.

ودعا من تتوفر فيهم الشروط إلى “الذهاب (إلى مراكز التلقيح) وتلقي الجرعة اللقاحية”.

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