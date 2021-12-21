الجواهري :”إعانات الدولة خلال كورونا رفعت قيمة العجز في الميزانية“
عبد اللطيف الجواهري

برنامج “انطلاقة” .. الجواهري يشدد على ضرورة مواكبة حاملي المشاريع

2021-12-21 / 10:42 مساءً
0
هبة بريس _ اقتصاد

شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إرساء سياسة لمواكبة الشباب حاملي المشاريع من أجل الاستفادة من التمويل في إطار برنامج ” انطلاقة “.

وأشار الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عبر تقنية التناظر المرئي في أعقاب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2021، إلى أن الفئات التي يستهدفها برنامج “انطلاقة” يجب أن تحظى بالمواكبة، حتى في إعداد ملفات التمويل البنكي، مبرزا أن “فكرة المشروع يجب أن تكون مدعمة بملف كامل يسمح للبنك بالانتقال بشكل سريع إلى الموافقة على التمويل وليس الرفض”.

وأوضح، في هذا السياق، أن نسبة الرفض على مستوى البنوك تفوق الثلث، مبرزا أهمية هذا الورش الملكي الذي أٌطلق في أكتوبر 2019 والمخصص لتعزيز ريادة الأعمال والشمول المالي.

كما سلط والي بنك المغرب الضوء على ضرورة التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن البنك المركزي “سيعمل مع هذه المراكز على تصنيف الشركاء الذين يمكنهم تقديم مساهمات على مستوى طالبي قروض انطلاقة”.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الهدف يكمن في إيجاد إطار عمل ملائم، متكامل وبسيط في نفس الآن، لوضع الملفات البنكية والتمكن من الولوج إلى التمويل.

وقرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب هذا الاجتماع، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند نسبة 1,5 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مستخدمو ”ترامواي البيضاء“ يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة

مستخدمو ”ترامواي البيضاء“ يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة

2021-12-21 / 10:22 مساءً
Photo of انقطاع مؤقت لحركة السير على مستوى الطريق الوطنية رقم 9

انقطاع مؤقت لحركة السير على مستوى الطريق الوطنية رقم…

2021-12-21 / 9:58 مساءً
Photo of رويترز: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة من منصبه

رويترز: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة من منصبه

2021-12-21 / 9:44 مساءً
Photo of الإختطاف والإحتجاز يستنفر الشرطة القضائية بالعيون..

الإختطاف والإحتجاز يستنفر الشرطة القضائية بالعيون..

2021-12-21 / 9:12 مساءً
Photo of مسؤول : المغرب يتوفر على كل المقومات ليصبح رائدا في تكنولوجيا المعلومات

مسؤول : المغرب يتوفر على كل المقومات ليصبح رائدا…

2021-12-21 / 8:47 مساءً
Photo of قناة اسرائيلية: بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي

قناة اسرائيلية: بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء…

2021-12-21 / 8:35 مساءً
Photo of وجدة.. توقيف 3 أفارقة بتهم الاختطاف والاحتجاز

وجدة.. توقيف 3 أفارقة بتهم الاختطاف والاحتجاز

2021-12-21 / 8:15 مساءً
Photo of نشرة انذارية : تساقطات ثلجية وزخات رعدية غدا الأربعاء

نشرة انذارية : تساقطات ثلجية وزخات رعدية غدا الأربعاء

2021-12-21 / 8:00 مساءً
Photo of الغلوسي : تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار

الغلوسي : تم تهريب نحو 600 مليار درهم من…

2021-12-21 / 7:36 مساءً
Photo of رئيس وكالة الأدوية الأوروبية “لا يعرف” مدى الحاجة للقاح ضد “أوميكرون

رئيس وكالة الأدوية الأوروبية “لا يعرف” مدى الحاجة للقاح…

2021-12-21 / 7:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق