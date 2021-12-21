رويترز: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة من منصبه

2021-12-21 / 9:44 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال مصدران، وصفتهما رويترز إنهما مقربان من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إنه “ينوي الاستقالة” خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدران، وفقا للوكالة، أن حمدوك أبلغ قراره هذا لمجموعة من الشخصيات السياسية والمفكرين، الذين اتصلوا به للبقاء في منصبه، ولكنه “أصر على أنه سيغادر”.

ولم تؤكد أو تنفي مصادر رسمية ما أفادت به رويترز.

وتشهد السودان أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات على “انقلاب” قاده قائد الجيش السوداني المشير، عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر الماضي، وتصاعدت قبل أيام لمواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين أدت إلى إصابة العشرات.

وقالت الأمم المتحدة إن فرقها تلقت إبلاغات عن “حالات اغتصاب” تتهم قوات الأمن بالمسؤولية عنها.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، الثلاثاء، قولها إن المكتب تلقى 13 اتهاما ومزاعم بـ “الاغتصاب والاغتصاب الجماعي” من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات، الأحد، التي شارك بها مئات الآلاف من السودانيين.

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