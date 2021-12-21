مصرع بحار في سواحل بوجدور ونجاة آخرين بأعجوبة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مهنية ل ” هبة بريس” أن أحد بحارة الصيد التقليدي، قد فقد حياته في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، وذلك بعد إنقلاب إحدى عشرة قاربا للصيد التقليدي، بنقطة التفريغ افتيسات الكاب 7.

نفس المصادر، كشفت أن بحارة 11 قارب صيد ، قد نجى بعضهم في حصيلة أولية ، بعد أن خرجوا سباحة بأعجوبة، وسط امواج متلاطمة .

وقالت مصادر مهنية ل ” هبة بريس” أن الحادث صادف. انطلاق موسم صيد الاخطبوط، والذي لم تواكبه بحسب نفس المصادر توفر شروط السلامة والوقاية من حوادث الغرق ويطرح سؤال السلامة البحرية للبحارة انفسهم، بسبب التهافت على المصايد والحصيلة، رغم تحذيرات المصالح المختصة، والأجواء المناخية المطبوعة برياح قوية وعلو الأمواج .

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