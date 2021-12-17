مراسلون بلا حدود: 2021 العام الأسوأ للصحفيين منذ التسعينات

هبة بريس _ الرباط

كشف تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أن عدد الصحفيين المعتقلين عبر العالم بلغ 488 إعلاميا، وهو أعلى رقم منذ عام 1995.

وبحسب المنظمة، ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو ارتفاع ناجم بشكل أساسي عن ثلاث دول، وهي ميانمار وبيلاروسيا والصين.

كما تسبب قانون الأمن القومي الذي فرضته هونغ كونغ عام 2020 بارتفاع حاد في عدد الصحفيين المعتقلين في هذه المدينة.

وبحسب التقرير، لم يسبق أن سجلت المنظمة يوما عددا مرتفعا في عدد الصحفيات المعتقلات الذي بلغ 60 هذا العام، أي أكثر بثلث من عدد المعتقلات خلال سنة 2020.

ورغم أن الرجال يمثلون غالبية المسجونين من الصحفيين بنسبة 87.7 بالمئة، إلا أن بيلاروسيا هي الدولة التي احتجزت 17 صحفية خلال عام 2021، أي أكثر من عدد الصحفيين الذكور البالغ عددهم 15.

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