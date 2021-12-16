تتويج الخطوط الملكية المغربية كأفضل شركة نقل جوي بإفريقيا

هبة بريس _ الرباط

تم تتويج شركة الخطوط الملكية المغربية كأفضل شركة نقل جوي بإفريقيا، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة عشر من دراسة ( GT TESTED READER SURVEY) لمجلة (GLOBAL TRAVELER).

وذكر بلاغ للشركة أنه تم الإعلان عن هذا التتويج أول أمس الثلاثاء في لوس أنجلوس خلال مراسم حفل تسليم الجوائز السنوي الذي تنظمه GLOBAL TRAVELER.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تصنيف الشركة الوطنية أيضا بالمرتبة الرابعة كأفضل ناقل جوي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب نفس الدراسة، وراء كل من شركة الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وتعتبر GT TESTED READER SURVEY دراسة معيارية ذات صيت عالمي تهم صناعة الطيران والسياحة الراقية. ويتم تنظيمها من قبل GLOBAL TRAVELER، وهي مجلة شهرية دولية يتم توزيعها بشكل أساسي على أكبر مسافري الأعمال والسياحة. وقد شارك في التصويت ما يناهز 20 ألف مشترك في المجلة في النسخة الثامنة عشر من GT TESTED READER SURVEY .

ونقل البلاغ عن السيد حمید عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، قوله “يسعدنا ويشرفنا أن نتلقى هذه الجائزة المرموقة وأن نتوج كأفضل شركة طيران في إفريقيا. فهي بمثابة اعتراف مباشر من زبنائنا حول العالم بالتعبئة الاستثنائية والمجهودات اليومية التي يبذلها 4000 مستخدم بشركتنا لتوفير أعلى معايير التميز والجودة والسلامة والراحة في كل مراحل تجربة الزبون”.

وأضاف السيد عدو أن جائزة GLOBAL TRAVELER تحفزنا خصوصا على الاستمرار في المضي قدما، على الرغم من الظرفية الصعبة التي يمر بها قطاع النقل الجوي”.

وحسب البلاغ، يأتي هذا التتويج ليؤكد سلسلة الجوائز التي حصلت عليها الخطوط الملكية المغربية مؤخرا. ففي سنة 2019 تم اختيار الشركة الوطنية من قبل (سكاي تراكس Skytrax)، للسنة السادسة على التوالي، كأفضل شركة طيران جهوية في إفريقيا. كما احتفظت بعلامة Skytrax ذات الأربع نجوم.

وتعد (سكاي تراكس) من الجوائز المرموقة في عالم الطيران المدني، وتسعى كل شركات الطيران لنيلها.

من جهة أخرى، توجت النسخة الثامنة عشر من “GT Tested READER SURVEY “، تحالف Oneworld الذي تعد الشركة الوطنية عضوا فيه منذ سنة 2020، بلقب أفضل تحالف عالمي جوي للسنة الثانية عشر على التوالي.

وحسب البلاغ، يعزز هذا التمييز ريادة هذا التحالف. ففي شتنبر الماضي، تم اختياره كأفضل تحالف طيران في العالم من قبل Skytrax. وفي نونبر المنصرم، فاز أيضا بجائزة أفضل تحالف طيران دولي في جوائز Business Travel Awards من طرف Business Traveler USA.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7