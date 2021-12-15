قضية نوفل شباط في التأمل

2021-12-15 / 11:05 مساءً
0
هبة برييس _ الرباط

أدرجت ابتدائية فاس، زوال اليوم الأربعاء، ملف نوفل نجل حميد شباط ، المتهم بإهانة شرطي مرور، في التأمل والنطق بالحكم بعد أسبوع بعد مناقشته والاستماع إليه حضوريا بعد إحضاره من سجن بوركايز، ولشرطي شاهدا ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.

رئيس جماعة برارحة بتازة ” نوفل شباط ” المعتقل بسجن بوركايز، أنكر إهانة الشرطي أثناء توقيفه لتحرير مخالفة مرورية ناتجة عن عدم استعمال حزام السلام والإفراط في استعمال المنبه في مداراة عين السمن في الطريق إلى الطريق السيار، قبل أن يترك السيارة وسطها، ويحاول الفرار في سيارة أجرة.

وأنكر أن يكون لحظتها في حالة سكر طافح وبين، دون أن ينكر تناول قنينة جعة، نافيا مقاومة عنصري الشرطة المستمع إلى أحدهما شاهدا أكد الوقائع نفسها الواردة على لسان زميله الذي انتصب طرفا مدنيا في الملف والتمس دفاعه بواسطة محام ينوب عنه، مليوني سنتيم تعويضا مدنيا لفائدته.

ورافع 8 محامين دفاعا عن نوفل شباط الذي أنهى اليوم أسبوعين على إيداعه سجن بوركايز، ملتمسا القول ببراءته من تهم السكر العلني البين والسياقة في حالته وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامها بواسطة أقوال وإشارات والعصيان، متحدثا عن شنئان بسيط تم تهويله وإعطائه أكثر من حجمه.

ولم يستسغ ممثل الحق العام في مرافعته ما ورد من عبارات في بعض تدخلات الدفاع في مرافعته ومن بينها الحديث عن فبركة الملف وإخراج عناصره، مبررا أسباب الإبقاء عليه رهن الاعتقال، مؤكدا أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ملتمسا القول بإدانته بالمنسوب إليه لثبوت الأفعال.

والتمس دفاع المتهم المشكل من 8 محامين بهيئة فاس، تمتيعه بالسراح المؤقت، ما عارضه ممثل الحق وقررت هيئة الحكم إرجاء البث فيه بعد نهاية

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني يسائل لفتيت عن الأراضي السلالية باقليم خنيفرة

برلماني يسائل لفتيت عن الأراضي السلالية باقليم خنيفرة

2021-12-15 / 11:37 مساءً
Photo of مساءلة المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بشأن تفويض الجزائر لسلطاتها بمخيمات تندوف إلى جماعة مسلحة

مساءلة المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بشأن تفويض الجزائر لسلطاتها…

2021-12-15 / 10:05 مساءً
Photo of الدفوف يسائل وزير الصحة حول غياب أقنعة الأوكسجين بمستشفى محمد الخامس بطنجة

الدفوف يسائل وزير الصحة حول غياب أقنعة الأوكسجين بمستشفى…

2021-12-15 / 9:40 مساءً
Photo of إسبانيا تشكل لجن لوضع استراتيجية لإنقاذ سبتة ومليلية

إسبانيا تشكل لجن لوضع استراتيجية لإنقاذ سبتة ومليلية

2021-12-15 / 9:26 مساءً
Photo of فاس..التلاعب في “مصاريف مالية”يجر ثلاثة موظفي شرطة إلى التحقيق

فاس..التلاعب في “مصاريف مالية”يجر ثلاثة موظفي شرطة إلى التحقيق

2021-12-15 / 9:02 مساءً
Photo of بيتاس : المغرب يتفاعل مع تطورات الوضعية الوبائية الدولية

بيتاس : المغرب يتفاعل مع تطورات الوضعية الوبائية الدولية

2021-12-15 / 8:28 مساءً
Photo of الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تصدر تقريرها السنوي لسنة 2020

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تصدر تقريرها السنوي لسنة…

2021-12-15 / 7:33 مساءً
Photo of المغرب يضع حدا لعودة العالقين في الخارج في 23 دجنبر

المغرب يضع حدا لعودة العالقين في الخارج في 23…

2021-12-15 / 6:45 مساءً
Photo of بعد تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون”، آيت طالب يدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية

بعد تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون”، آيت طالب يدعو إلى…

2021-12-15 / 6:20 مساءً
Photo of أزيد من مليوني شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليوني شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح…

2021-12-15 / 5:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق