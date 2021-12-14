كورونا تؤجل المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

2021-12-14 / 2:31 مساءً
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هبة بريس

أعلنت جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة تأجيل تنظيم الدورة 12 للمهرجان إلى الفترة ما بين 24 و27 فبراير المقبل، وذلك تفاعلا مع التدابير الصحية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن تأجيل هذه الدورة، التي كان مزمعا تنظيمها ما بين 22 و25 دجنبر الجاري، يأتي “تفاعلا مع القرار الحكومي القاضي بمنع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، واستنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وذكرت جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة بأن هذه الدورة تحمل اسم الراحل السينمائي المغربي نور الدين الصايل، تكريما لعطاءاته السينمائية ودوره في إثراء الحقل الثقافي والفكري الوطني.

وتتضمن هذه التظاهرة، التي شارفت الجمعية على إنهاء جميع ترتيباتها حسب البلاغ، مسابقة رسمية لأفلام وثائقية محترفة، ومسابقة خاصة بأفلام الهواة، وندوة رئيسية، وورشات سينمائية وثائقية ومعارض وتكريمات، بالإضافة إلى أنشطة موازية فنية أخرى.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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