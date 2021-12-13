سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عددا من السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم بالمغرب.

ويتعلق الأمر بالسيدة جومانة سليمان علي غنيمات، السفيرة المفوضة فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة باتريسيا بيلار ليومبار كوساك السفيرة المفوضة فوق العادة للاتحاد الأوروبي، والسيد ياسر عثمان السفير المفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية.

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