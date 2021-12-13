كانا في حالة سكر وهددا مواطنا ببندقية صيد.. إيقاف شخصين باولاد تايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن مصالح الأمن بأولاد التايمة التابعة للأمن الاقليمي بتارودانت، تمكنت في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين 13 دجنبر الجاري، من إعتقال شخصين يبلغان من العمر 34 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والسياقة في حالة غير ملائمة والتهديد بواسطة بندقية صيد.

الابحاث الأولية في الواقعة تشير، أن الموقوفين كانا على متن سيارة خفيفة وهما في حالة سكر متقدمة، بعدما قام أحدهما بتهديد أحد الأشخاص بواسطة بندقية صيد، مطلقا رصاصتين تحذيريتين بسبب خلاف عرضي بالشارع العام.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي قامت بها مصالح الأمن ، من حجز بندقية الصيد المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيهما أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي باولاد تايمة والدرك الملكي بأكادير في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

وقد وضع بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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