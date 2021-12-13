حجوزات الطيران و "لارام" تبرئ نفسها
الصورة تعبيرية

بين المغرب وموريتانيا وبوركينافاسو.. “لارام” تبرمج رحلات جديدة

2021-12-13 / 9:54 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، عن تنظيم رحلات جوية استثنائية من المغرب نحو بلدين جديدين

وذكرت الشركة، في بلاغ لها، أنها ستنظم رحلات استثنائية خاضعة لترخيص خاص، بين المغرب وبوركينا فاسو وموريتانا.

وأضافت الشركة أن الرحلات ستنظم ما بين 17 و18 دجنبر الجاري، مشيرة الى أنه للإطلاع على كل تفاصيل الرحلة يتوجب على الراغبين في الاستفادة من الرحلة زيارة الموقع الخاص بالخطوط الجوية الملكية المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الأوقاف تحارب الأمية بالمساجد عبر مجموعات افتراضية

وزارة الأوقاف تحارب الأمية بالمساجد عبر مجموعات افتراضية

2021-12-13 / 11:53 صباحًا
Photo of استئنافية البيضاء تؤيد “حبس” الناشط نور الدين العواج

استئنافية البيضاء تؤيد “حبس” الناشط نور الدين العواج

2021-12-13 / 11:16 صباحًا
Photo of السلطات تشرع في هدم مقهى الفن السابع بمدينة الرباط

السلطات تشرع في هدم مقهى الفن السابع بمدينة الرباط

2021-12-13 / 11:07 صباحًا
Photo of في زيارة مفاجئة.. رئيس جماعة كلميم: مستعجلات المستشفى الجهوي دون طبيب

في زيارة مفاجئة.. رئيس جماعة كلميم: مستعجلات المستشفى الجهوي…

2021-12-13 / 9:40 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-13 / 9:09 صباحًا
Photo of الرباط.. إطلاق مبادرة “الموسيقى تستقر بالمستشفى”

الرباط.. إطلاق مبادرة “الموسيقى تستقر بالمستشفى”

2021-12-13 / 8:30 صباحًا
Photo of تازة.. وزير الفلاحة يشرف على انطلاق مشاريع للنهوض بالأشجار المثمرة بالإقليم

تازة.. وزير الفلاحة يشرف على انطلاق مشاريع للنهوض بالأشجار…

2021-12-12 / 11:05 مساءً
Photo of المحامون الشباب يرفضون قرار اجبارهم على الادلاء بجواز التلقيح ويستعدون للتصعيد

المحامون الشباب يرفضون قرار اجبارهم على الادلاء بجواز التلقيح…

2021-12-12 / 10:14 مساءً
Photo of الأمن يطيح بمحترفين “للكريساج” في طنجة

الأمن يطيح بمحترفين “للكريساج” في طنجة

2021-12-12 / 6:08 مساءً
Photo of تسجيل 102 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 102 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24…

2021-12-12 / 4:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق