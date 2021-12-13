بين المغرب وموريتانيا وبوركينافاسو.. “لارام” تبرمج رحلات جديدة

هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، عن تنظيم رحلات جوية استثنائية من المغرب نحو بلدين جديدين

وذكرت الشركة، في بلاغ لها، أنها ستنظم رحلات استثنائية خاضعة لترخيص خاص، بين المغرب وبوركينا فاسو وموريتانا.

وأضافت الشركة أن الرحلات ستنظم ما بين 17 و18 دجنبر الجاري، مشيرة الى أنه للإطلاع على كل تفاصيل الرحلة يتوجب على الراغبين في الاستفادة من الرحلة زيارة الموقع الخاص بالخطوط الجوية الملكية المغربية.

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