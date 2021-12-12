U.S. Air Force F-35A Lightning II Joint Strike Fighters from the 58th Fighter Squadron, 33rd Fighter Wing, Eglin AFB, Fla. perform an aerial refueling mission with a KC-135 Stratotanker from the 336th Air Refueling Squadron from March ARB, Calif., May 14, 2013 off the coast of Northwest Florida. The 33rd Fighter Wing is a joint graduate flying and maintenance training wing that trains Air Force, Marine, Navy and international partner operators and maintainers of the F-35 Lightning II. (U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen/Released)

المغرب يسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية والإمارات مُستعدة لدفع ثمن الصفقة

2021-12-12 / 5:06 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة “جافاج” الإسرائيلية المتخصصة في المعلومات الاستخباراتية، أن المغرب يسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية التي تُعتبر من أقوى وأفتك المقاتلات الحربية في العالم حاليا

وأضاف نفس المصدر، أن الإمارات العربية المتحدة، أعربت عن عزمها دفع ثمن الصفقة لصالح المملكة المغربية في حالة إذا أعطت واشنطن موافقتها على إمداد المغرب بهذه المقاتلات الحربية من أجل تعزيز قدرات ترسانته العسكرية الجوية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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