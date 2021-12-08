بركة يعد المغاربة العالقين في الخارج بحل قريب

هبة بريس _ الرباط

اطلق وزير الماء والتجهيز، نزار بركة عهدا على نفسه بايجاد حلول للمغاربة العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية والبرية والبحرية للأفراد، جراء ظهور متحور جديد لفيروس “كورونا” .

وقال بركة خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية اليوم الأربعاء، “ستنجد حلا لإشكالية المغاربة العالقين بالخارج”.

وفي شق اخر ؛ دعا بركة الى ضرورة الوصول إلى نسبة 80 في المائة في الحملة الوطنية للتلقيح، من أجل التمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية،

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