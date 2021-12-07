لعلج: “المغرب يتوفر على جميع القدرات التي ستجعله رائدا في الصناعة”

2021-12-07 / 2:04 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ان بلادنا قادرة على أن تصبح من الدول القوية و الرائدة صناعيا على المستوى الدولي بفضل القدرات و الإمكانيات الكبيرة و الهائلة التي نتوفر عليها في جميع المستويات.

لعلج و خلال لقاء نظم أمس بالدار البيضاء، أوضح أن المغرب يتحوز القدرات الكفيلة بتطوير و عصرنة و تقوية التنافسية الإنتاجية و هو ما سيجعل من الصناعة الوطنية تنافس عالميا.

و اعتبر رئيس الباطرونا على أن التحديات الرئيسية بالنسبة للصناعة تتمثل في الاختيارات التكنولوجيا والاستثمار المكثف في البحث والابتكار، داعيا الحكومة للاهتمام أكثر بهذا الأمر عبر توصيات سبق و قدمها الاتحاد من خلال الكتاب الأبيض.

و شدد شكيب لعلج على أن المغرب يتوفر على جميع القدرات التي تجعله رائدا في مجالات الصناعة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر.ة، و في مقدمة هاته القدرات نجد الكفاءات المغربية و الأطر المتميزة بخبرة عالية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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