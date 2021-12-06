الوزيرة حيار تعين زوجها في “منصب غير مسبوق” بديوانها

2021-12-06 / 5:18 مساءً
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هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والغضب تلك التي تعم عددا من موظفي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بسبب توقيع الوزيرة عواطف حيار، لقرار تعيين زوجها بمنصب “غير مسبوق”.

وحسب قرار التعيين، الذي اطلعت هبة بريس على نسخة منه، فقد عينت الوزيرة حيار زوجها المقدم خديوي، مكلفا بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد للبلاد.

منصب زوج الوزير، وصفه عدد من المتتبعين ب”غير المسبوق”، لافتين أنه يعد مستشارا بالديوان لكن بصلاحيات كبيرة تتجاوز جميع الموظفين وأعضاء الديوان الوزاري.

واعتبر ذات المتتبعين، أن إصرار الوزيرة حيار على تعيين زوجها بمنصب “استثنائي” بوزارتها، رغم الانتقادات السابقة التي رافقت عزمها على تعيينه مديرا لديوانها، يدفع عدد من المغاربة بمطالبة رئيس الحكومة والجهات المعنية بالتحرك والقطع مع منطق “باك صاحبي” التي تسببت في الاساءة لصورة عدد من المسؤولين بشكل خاص والمؤسسات والبلاد بشكل عام.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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