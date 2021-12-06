خالد ايت الطالب

أمام أنظار الحكومة.. آيت الطالب يستعرض الحالة الوبائية بالمملكة

2021-12-06 / 11:43 صباحًا
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الوبائية بالمغرب في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني والثالث بتطبيق القانونين المذكورين، فيما يتعلق بالبياطرة وبالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

وأشار إلى أن مشروع المرسوم الرابع يتعلق بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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