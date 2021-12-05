بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس _ الرباط

أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,38 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، بينما تراجع بـ 0,68 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى فاتح دجنبر 2021.

وأبرز البنك المركزي في نشرته الأسبوعية أنه لم يتم خلال هذه الفترة تسجيل أي عطاءات في إطار عمليات المناقصة التي ينظمها البنك في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 26 نونبر 2021، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند مستوى 322.3 مليار درهم، بارتفاع من أسبوع إلى آخر بنسبة 0,2 في المائة، و10,5 في المائة على أساس سنوي.

وخلال نفس الفترة، ضخ بنك المغرب مبلغ 36.7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، وشملت عملية الضخ 22,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و25 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و100 مليون درهم في صيغة عمليات مبادلة الصرف، ليبلغ إجمالي قيمة تدخلات البنك 84,5 مليار درهم

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