إحباط محاولة تهريب 5000 طائر من نوع “الحسون” نحو الجزائر

2021-12-04 / 3:29 مساءً
0
هبة بريس : وجدة

أحبطت عناصر القوات المسلحة الملكية المرابطة على الشريط الحدودي المغربي الجزائري مؤخرا، محاولة تهريب حوالي 5000 طائر من نوع الحسون على مستوى منطقة أولاد العباس الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد، كان معد للتهريب صوب القطر الجزائري.

وافادت مصادر مطلعة، أن طائر الحسون المحمي وطنيا ودوليا، كان مكدسا في عدد من الأقفاص الخشبية الضيقة وغير الملائمة، في حين لم تكشف عن الأشخاص الذين كانوا يستعدون لتهريب هذه الطيور صوب الجزائر.
و اشرفت فرقة الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بوجدة ومرفوقا بمسؤولين في المياه والغابات، وعدد من الفاعلين الجمعويين المهتمين بالطيور، على عملية إطلاق سراح طيور الحسون قرب محمية مصب نهر ملوية.

وهذا، تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الجهات التي تقف وراء عمليات تهريب طائر الحسون صوب الجزائر، كما تندرج هذه العملية، في إطار المجهودات التي تبذلها عناصر القوات المسلحة الملكية والرامية إلى حماية الشريط الحدودي المغربي الجزائري، والتصدي لجميع أنواع محاولات التهريب.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 127 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 127 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-04 / 4:16 مساءً
Photo of تجديد لجنة “الكاشروط” للطائفة اليهودية بالدار البيضاء

تجديد لجنة “الكاشروط” للطائفة اليهودية بالدار البيضاء

2021-12-04 / 3:54 مساءً
Photo of قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية لا يشمل السينما والمسرح والمتاحف

قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية لا يشمل السينما والمسرح…

2021-12-04 / 3:35 مساءً
Photo of بنعلي: المغرب يتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي لتكثيف الاستثمارات بالطاقات المتجددة

بنعلي: المغرب يتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي لتكثيف الاستثمارات…

2021-12-04 / 2:09 مساءً
Photo of “لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة

“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة

2021-12-04 / 12:39 مساءً
Photo of تازة.. صورة لتلاميذ فوق سطح سيارة للنقل السري تلهب مواقع التواصل الإجتماعي

تازة.. صورة لتلاميذ فوق سطح سيارة للنقل السري تلهب…

2021-12-04 / 10:50 صباحًا
Photo of كانت في طريقها لدولة إفريقية.. حجز أزيد من 8 أطنان من المخدرات

كانت في طريقها لدولة إفريقية.. حجز أزيد من 8…

2021-12-04 / 10:14 صباحًا
Photo of قافلة طبية متعددة الاختصاصات تحط الرحال بإقليم بولمان

قافلة طبية متعددة الاختصاصات تحط الرحال بإقليم بولمان

2021-12-04 / 9:30 صباحًا
Photo of هلال: المغرب ملتزم بقوة بمناهضة العنف ضد المرأة

هلال: المغرب ملتزم بقوة بمناهضة العنف ضد المرأة

2021-12-04 / 8:30 صباحًا
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

2021-12-04 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق