مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يصادق على خارطة طريق 2022

2021-12-02 / 2:33 مساءً
0
هبة بريس

صادق مجلس إدارة المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي عقد اجتماعه الإثنين الماضي بمقر الإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، على خارطة الطريق لسنة 2022، والتي تدخل في إطار الخطة الاستراتيجية 2023-2021.

وأوضح المرصد في بيان حول الاجتماع الخامس لمجلس إدارته، والذي ترأسه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن خارطة الطريق هذه تهدف إلى تعزيز وتحسين عمليات إنتاج الإحصاءات والدراسات التي ينجزها المرصد مع مراعاة التغييرات التي أحدثتها السياسات العامة، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الرقمية لتحديث الإدارة العامة وخطط التنمية الجهوية.

وأضاف المصدر أن خارطة الطريق لعام 2022 تشمل إنشاء “مصنع للبيانات”، وتطوير أدوات تكنولوجية جديدة لمعالجتها، وتوسيع نطاق الدراسات المتعلقة بالنسيج الإنتاجي على الصعيد الجهوي، وتعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس رحبوا خلال هذا الاجتماع بالإنجازات التي حققها المرصد على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي، وكذلك على مستوى أنشطته في مجالي التعاون والاتصال، مضيفا أن مجلس إدارة المرصد صادق أيضا على البيانات المالية لسنة 2020 والميزانية الخاصة بسنة 2022.

ويهدف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالأساس إلى مد القطاعات العمومية والخاصة باحصائيات حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وانجاز دراسات عامة وموضوعاتية ذات صلة بهذه المقاولات، من أجل تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد النجاح الذي حققته…”إفريقيا“ تطلق النسخة الثانية من برنامج ”1000 فكرة“

بعد النجاح الذي حققته…”إفريقيا“ تطلق النسخة الثانية من برنامج…

2021-12-02 / 1:02 مساءً
Photo of البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل و4 دول عربية ضمنها المغرب

البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل و4 دول عربية…

2021-12-02 / 10:40 صباحًا
Photo of موانئ المغرب.. تسجيل ارتفاع في رقم المعاملات

موانئ المغرب.. تسجيل ارتفاع في رقم المعاملات

2021-12-02 / 10:12 صباحًا
Photo of البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم النظام المالي المغربي

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم النظام المالي المغربي

2021-12-01 / 4:16 مساءً
Photo of بنسبة 19% .. ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية

بنسبة 19% .. ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك…

2021-12-01 / 10:06 صباحًا
Photo of مفوض اوروبي : الاتحاد الأوروبي والمغرب شريكان مثاليان

مفوض اوروبي : الاتحاد الأوروبي والمغرب شريكان مثاليان

2021-12-01 / 8:04 صباحًا
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف رقم معاملاته

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف رقم معاملاته

2021-11-30 / 10:25 مساءً
Photo of عقد جديد.. المغرب “يرد” على وقف توريد الغاز الجزائري

عقد جديد.. المغرب “يرد” على وقف توريد الغاز الجزائري

2021-11-30 / 10:02 مساءً
Photo of وزير الفلاحة: موسم 2021-2022 يسير على نحو جيد

وزير الفلاحة: موسم 2021-2022 يسير على نحو جيد

2021-11-30 / 5:40 مساءً
Photo of صادرات النسيج المغربي تتراجع بحوالي سبع مليارات درهم بسبب الجائحة

صادرات النسيج المغربي تتراجع بحوالي سبع مليارات درهم بسبب…

2021-11-30 / 2:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق