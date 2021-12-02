بعد النجاح الذي حققته…”إفريقيا“ تطلق النسخة الثانية من برنامج ”1000 فكرة“

هبة بريس - اقتصاد

أطلقت “أفريقيا”، أواخر سنة 2019، برنامج 1000 فكرة، المستمد من مقاربة مبتكرة ورؤية ملتزمة للمقاولة الاجتماعية، حيث تهدف مبادرة 1000 فكرة إلى تشجيع حاملي المشاريع ومساعدتهم على تحقيقها من خلال إنشاء مقاولات حقيقية. ومنذ إطلاقها، رافقت هذه المبادرة 516 مشروعا، أفضت إلى خلق 389 مقاولة جديدة، بدأت بالعمل الفعلي في السوق الوطنية. تعد هذه النتيجة ثمرة انتقاء دقيق من بين أزيد من 14.000 مشروع مرشح، و950 مقابلة تم إجراؤها عبر الجهات الإثنى عشر للمملكة.

“أفريقيا”، وباعتبارها شركة مواطنة، تشجع على تطوير وخلق المقاولات في المغرب من خلال مبادرة 1000 فكرة، التي تهدف إلى تحويل أفكار الشباب المغاربة المتحمسون إلى مشاريع ملموسة. ولا يشترط في حاملي المشاريع بالضرورة امتلاك شهادة أو تجربة. وبعد نجاح الدورة الأولى، تعتزم “أفريقيا” إطلاق الحملة الجديدة للترشيحات،ابتداء من 1 دجنبر 2021، والهدف منها ضمان استمرارية هذا البرنامج.

وقد أسفرت النسخة الأولى من المبادرة على نتائج مبهرة، إذ ساهمت في إنشاء 389 مقاولة جديدة

واعدة، موزعة عبر جميع أنحاء التراب الوطني، والتي بدأت فعليا خطواتها الأولى في السوق المغربية.

إنجاز متميز

من أجل الوصول إلى الدفعة الأولى من المقاولات، انكبت مبادرة 1000 فكرة على دراسة أكثر من 14 ألف ملف، توصلت بها بعد الإطلاق الرسمي لحملة تقديم الترشيحات في أواخر سنة 2019. وبعد مرحلة دراسة دقيقة لكل ملف، انتقل الخبراء الساهرون على1000فكرة إلى جل الجهات الإثنى عشر للمملكة وذلك لإجراءأكثر من 950 مقابلة.

على إثر هذه الدراسة، جرى اختيار ومرافقة 516 مشروعا في قطاعات متنوعة كالتجارة، الإلكترونيات، الفلاحة، الصناعة الغذائية، النسيج، الملابس، التعليم، الخدمات، الصناعة التقليدية، قطاع التواصل والوسائط المتعددة. وطور أزيد من 90٪ من حاملي المشاريع نموذجا أوليا تم اختباره في السوق، و97٪ منهم نجحوا في إنشاء إطار قانوني، فيما حقق 70٪ منهم أرقام مبيعات متواترة. وتمكن برنامج 1000 فكرة من التأثير بشكل إيجابي على سوق الشغل، لأن هذا الابتكار الاجتماعي الذي يحمل بصمة “أفريقيا” أتاح بالفعل إمكانية خلق 500 فرصة شغل (عقود عمل غير محددة، عقود محددة، تداريب، إلخ)، أما من حيث التوزيع بين الجنسين، بلغت نسبة المشاريع المختارة المحمولة من طرف الذكور 70٪، فيما وصلت نسبة المشاريع النسائية إلى 30٪. أخيرا، وبفضل المواكبة التي اقترحها البرنامج، تم تحويل 80٪ من المشاريع التي دعمتها المبادرة، من مرحلة الفكرة إلى مراحل أكثر تقدما.

مرافقة مناسبة للسياق والاحتياجات

لإضفاء طابع واقعي على طموحات حاملي المشاريع، عملت “أفريقيا”، من خلال برنامج 1000 فكرة، على تنظيم قرابة 367 دورة تدريبية في جل جهات المملكة، بما يفوق 648 ساعة، مخصصة للمهارات الشخصية، التي تعتبر أساسية لأي مقاول.

خلال هذه الظرفية الخاصة للأزمة الصحية، عملت “أفريقيا” على مضاعفة جهودها لتكييف نظم التدريب مع الحجر الصحي، حتى لا تترك المقاولين بمفردهم، إذ تحولت صيغة الدعم واتخذت شكلا رقميا عرف نجاحا كبيرا وسط المستفيدين.

لتحقيق ذلك، أبرمت” أفريقيا” اتفاقية مع شريك معترف به دوليا في هذا المجال هو.Rebel Business School من خلال منهجيته المبتكرة، كون فريق Rebel مدربين مغاربة على منهجه، الذي يقدم تجربة فريدة تسمح للمستفيدين بتحرير قدراتهم، وإنجاز مشاريعهم في مدة وجيزة.

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بالتدريب، استفاد حاملو المشاريع من 4 أشهر من الاحتضان، تلقوا خلالها دعما كاملا، شمل تنظيم 854 حصة للتكوين فردية وجماعية في التنمية الذاتية، وورشات عمل موضوعاتية خلال معسكرات تدريبية. وخلال المرحلة المخصصة لحضانة المشاريع تمكن المقاولون من إيجاد أجوبة ملموسة لمختلف التحديات التي واجهوها، وذلك بفضل دعم خبراء متميزين في مجال ريادة الأعمال.

بالأرقام، قدم البرنامج أزيد من 1600 حصة توجيهية جرىتنظيمها بفضل تعبئة حوالي 350 متخصصا في مجال خلق المقاولات، إضافة إلى 720 ورشة عمل أجريت في عدد من معسكرات التدريب للإسراع في تكوين هؤلاء المقاولين الناشئين. كما تابعت “أفريقيا” عن كثب تطور كل المشاريع من خلال 7.776 اجتماع مواكبة أسبوعي في جميع أنحاء التراب الوطني. إضافة إلى ذلك، قدمت في بداية مرحلة الاحتضان، مؤسسة “معاك”، التي أنشأتها أفريقيا والمتخصصة في قيادة ومتابعة البرنامج، منحة بقيمة 20 ألف درهم لكل مقاولة، من أجل تمكينهما من بدء مشروعاتها، إضافة إلى قرض شرف بقيمة 180 ألف درهم في نهاية مرحلة الاحتضان.

مقاولون مقتنعون من البرنامج ومضمونه

تبرز أهمية هذا البرنامج من خلال نتائج تقييمه وتقديره من طرف حاملي المشاريع. حيت بلغت نسبة حضور الدورات التدريبية المختلفة ما فوق 86٪ وأعرب أكثر من 85٪ من المقاولين عن رضاهم واقتناعهم بمختلف مراحل البرنامج.

شركاء وطنيون ودوليون

برنامج 1000 فكرة مستلهم من رؤية “أفريقيا” للمسؤولية الاجتماعية للشركات RSE وجرى تصميمه خصيصا لدعم مشاريع مقاولاتية، تبدأ من الفكرة إلى التنفيذ النهائي، ولتحقيق ذلك اعتمدت “أفريقيا” على خبرة ثلاثة شركاء وطنيين ودوليين هم، منظمة التدريب البريطانية

Rebel Business School، واثنتين من أكبر حاضنات المقاولات في المغرب هما “بداية”BIDAYA و”المركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية (MCISE) “.

أفريقيا تفتح أبوابها للمقاولين المنخرطين في برنامج 1000 فكرة

لا تعمل “أفريقيا” فقط على تدريب واحتضان المقاولين الشباب، من خلال برنامج 1000 فكرة، بل يظل هذا الرائد الوطني في مجال توزيع الوقود، معبأ من خلال مختلف هياكله لدعمهم ومواكبتهم، عبر تمكينهم من الاستعمال المجاني لفضاءات العمل المدمجة في مقاهي “Oasis Café” المتواجدة بمحطات “أفريقيا”، والتي تقدم لهم المشروبات، والربط بالأنترنت بلاحدود. كما تفتح “أفريقيا” أبوابها للمقاولين الذين يرغبون في تطوير أوجه التعاون بينها وبين مشاريعهم من خلال خلق شراكات قادرة على تعزيز أعمالهم.

تطلق أفريقيا الحملة الجديدة للترشيحات لبرنامج 1000 فكرة

وأخيرًا، بعد النجاح المبهر الذي حققته النسخة الأولى من برنامج 1.000 فكرة، قررت “أفريقيا” إطلاق الحملة الجديدة للترشيحاتابتداء من 1 دجنبر2021 وذلك من خلال التسجيل في الرابط أسفله www.1000fikra.com

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