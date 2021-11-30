أشادوا بمستوى التعاون بين البلدين.. لوديي والفاروق يستقبلان وزير الدفاع البرتغالي

هبة بريس

بتعليمات ملكية سامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بالرباط، وزير الدفاع البرتغالي، جواو غوميش غرافينيو.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم بمقر الإدارة، جواو غوميش غرافينيو، وزير الدفاع البرتغالي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، رفقة وفد هام.

وأشاد الوزيران، خلال محادثاتهما، بالمستوى المٌرضي الذي بلغه التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية البرتغال، على الصعيد الثنائي وفي إطار مبادرة “5+5 دفاع”.

وأوضح البلاغ أن المباحثات همّت أيضا التحديات الأمنية الإقليمية في غرب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب مختلف جوانب المقاربة متعددة الأبعاد التي تنهجها المملكة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مسلطا الضوء على الجهود الموصولة التي يبذلها المغرب من حيث التعاطي الإنساني مع مسألة الهجرة والتدبير الناجح والاستباقي تحت قيادة جلالة الملك لجائحة كوفيد-19.

في السياق ذاته، أكد غرافينيو أن البرتغال تثمن وتشيد عاليا بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها فاعلا في الاستقرار والسلم بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وجدد لوديي الإعراب عن التزام المملكة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، وتقوية التعاون العسكري مع البرتغال، لا سيما في المجال البحري والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية.

ورحب المسؤولان بدينامية التعاون الثنائي، وأعربا عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه العلاقات النموذجية.

وفي اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكوردارمي، بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، السيد جواو غوميش غرافينيو، وزير الدفاع بجمهورية البرتغال، الذي كان مرفوقا بالسفير المفوض فوق العادة لبلاده بالمغرب، والملحق العسكري بسفارة البرتغال بالرباط.

وشملت المحادثات بين المسؤولين مختلف جوانب التعاون الثنائي العسكري ،لا سيما في مجالات التدريب والتكوين العملياتي، وتبادل الزيارات والأمن البحري، والذي يتم تحديد الانشطة المندرجة في إطاره عبر لجان عسكرية مشتركة تلتئم بالتناوب في الرباط ولشبونة.

وناقش المسؤولان ،كذلك، فرص تطوير هذا التعاون العسكري على المستوى الثنائي وعلى مستوى مبادرة “5+5 دفاع”، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني للجيشين من خلال تبادل التجارب والخبرات، وذلك في ضوء تطابق المصالح الاستراتيجية للبلدين.

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