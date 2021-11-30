وهبي: “السرقة والمخدرات والعنف” في مقدمة الجرائم التي يعيدها مقترفوها

هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أه المغرب كغيره من الدول يعاني من ظاهرة العود إلى الجريمة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن حالات العود الى الجريمة تسجل ارتفاعا بالمغرب خاصة جرائم “السرقة والمخدرات والعنف”، فضلا عن عدم توفر آلية للضبالدقيق لظاهرة العود إلى الجريمة سواء من حيث نوعها أو جنس مقترفها أو سنه أو التوزيع الجغرافي.

الأحكام الجنائية تتشدد حينما تكون هناك حالة العود، لكن لا توجد معطيات مضبوطة حول حالات العود، لذلك يتم في غالب الأحيان غض الطرف ومعاقبة المتهم على أساس جريمة ارتكبت للمرة الأولى.

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