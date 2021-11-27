تفكيك شبكات تهريب مهاجرين في النمسا واليونان

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة النمساوية تفكيك شبكة من المهربين جلبت بشكل غير قانوني أكثر من 700 شخص إلى النمسا. وقال متحدث باسم الشرطة في سانت بولتن، بولاية النمسا السفلى، اليوم السبت (17 نوفمبر/تشرين ثان 2021)، إن أغلب هؤلاء المهاجرين توجهوا إلى ألمانيا. وأضاف المتحدث أنه في غضون أيام قليلة تم اعتقال 15 مهرباً مشتبها بهم كانوا نقلوا أشخاصاً من سوريا ولبنان ومصر.

وبحسب المحققين، تم تفكيك الشبكة بعد أن بدأت عملية نقل ما يتراوح بين 200 و 300 شخص على متن 25 مركبة من الحدود الصربية-المجرية يوم 16 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وكان الطريق يمر عبر سلوفاكيا وجمهورية التشيك، إلى ولاية النمسا السفلى، حيث تم توقيف 14 مركبة. وتم تشغيل سائقين في مولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان بأجور شهرية تصل إلى 3000 يورو في إطار عملية التهريب.

وقال المتحدث باسم الشرطة، يوهان باومشلاغر، إن من بين مئات المهاجرين، تقدم نحو الثلث بطلبات لجوء في النمسا، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين تم توقيفهم ذكروا أنهم خططوا للوصول إلى ألمانيا بأنفسهم. وقال باومشلاغر إن أفراد الثلثين الآخرين ربما سافروا إلى هناك بالفعل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0