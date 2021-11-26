بالأرقام.. بوادر انتعاش ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية

هبة بريس

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أنه تم تسجيل بوادر انتعاش على مستوى أغلب قطاعات الأنشطة غير الفلاحية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.

وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر نونبر الجاري أن القطاعات المتأثرة بالأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، بما في ذلك قطاع السياحة والنقل الجوي، قد باشرت منحنى التعافي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخصوص قطاع الصيد البحري، وعلى الرغم من انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 4ر4 في المائة مع متم شتنبر المنصرم، فإن قيمة هذا الكميات سجلت ارتفاعا ملموسا بنسبة 30 في المائة،وهمت أساسا رأسيات الأرجل (65.9 في المائة) والقشريات والمحار (56.8 في المائة) والسمك الأبيض (14.3 في المائة) والأسماك السطحية (0.4 في المائة).

وأوضحت المذكرة أن إنتاج الفوسفاط سجل نموا بنسبة 3.3 في المائة مع متم شتنبر 2021، بينما انخفض إنتاج مشتقات الفوسفاط بنسبة 1.5 في المائة.

من جهة أخرى، تراجع حجم الصادرات بنسبة 2.5 في المائة بالنسبة للفوسفاط، وبنسبة 5.3 في المائة بالنسبة لمشتقاته، في ارتباط مع المنافسة الآسيوية القوية في سياق متسم بارتفاع الأسعار.

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