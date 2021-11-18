اسبانيا.. إعفاء قبطان بحري ادعى منع فرقاطة عسكرية مغربية لسفينة اسبانية من الوصول لمليلية المحتلة

2021-11-18 / 1:56 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

قررت المديرية العامة الإسبانية للبحرية التجارية فصل القبطان خوسي ميغيل تاسيندي، المنتمي لحزب “فوكس” اليميني المتطرف، بعد ادعائه اقدام فرقاطة عسكرية مغربية بمنع سفينة مدنية اسبانية من الوصول الى ثغر مليلية المحتل .

السلطات الحكومية الاسبانية كانت قد نفت في وقت سابق ماتردد على لسان القبطان المنتمي للحزب اليميني المتطرف وذلك تفاديا لتكرار سيناريو ازمة دبلوماسية جديدة بين الرباط ومدريد .

وأكدت مصادر اعلامية اسبانية أن القبطان المعفي تلقى مكالمة هاتفية من رئيسيه التنفيذي يخبره فيها أنه مقال من عمله بسبب ادعاءات زائفة الغرض منها تحقيق مكاسب سياسية معروفة لدى حزب فوكس المتطرف والمعروف بعدائه للمغرب .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مائة يوم من حكومة أخنوش وخريطة الطريق الى 2026

مائة يوم من حكومة أخنوش وخريطة الطريق الى 2026

2021-11-18 / 2:58 مساءً
Photo of الرئيس الاماراتي مبرقا الملك: متمنياتنا للشعب المغربي بمزيد من التقدم والازدهار

الرئيس الاماراتي مبرقا الملك: متمنياتنا للشعب المغربي بمزيد من…

2021-11-18 / 1:42 مساءً
Photo of العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

2021-11-18 / 12:21 مساءً
Photo of “غوغل” يحتفل بعيد استقلال المغرب

“غوغل” يحتفل بعيد استقلال المغرب

2021-11-18 / 11:56 صباحًا
Photo of البرلمان العربي: نقدر ما حققه المغرب في عهد الملك محمد السادس

البرلمان العربي: نقدر ما حققه المغرب في عهد الملك…

2021-11-18 / 9:46 صباحًا
Photo of رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بالجزائر ..ماذا عن الملايير الموجهة للبوليساريو ؟

رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بالجزائر ..ماذا عن الملايير…

2021-11-17 / 8:56 مساءً
Photo of مخاوف بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي بشأن إغلاق الجزائر لخط أنبوب الغاز

مخاوف بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي بشأن إغلاق الجزائر لخط أنبوب…

2021-11-17 / 7:59 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة…

2021-11-17 / 4:56 مساءً
Photo of بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

2021-11-17 / 3:59 مساءً
Photo of الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن…

2021-11-17 / 3:47 مساءً

تعليق واحد

  1. الله يعطيكم الصحة والعافية نحن نريد جيران وأصدقاء لا نريد كلاب تريد فقط تعرف النباح علينا المغرب وإسبانيا في الطريق الصحيح تبادل محترم للأجيال القادمة. اما بوصبع وبوخنونة ياه على إسم وبعض العاهرات الخاءنات فمصيرهم في الزبالة إن شاء الله مسألة وقت فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق