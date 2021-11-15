المغرب البلد الوحيد افريقيا وعربيا يشارك في إنشاء أكبر مرصد بحري

2021-11-15 / 12:30 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سيشارك المغرب في إنشاء أكبر تلسكوب بحري في العالم لملاحظة الكون وفحص مصادر الطاقة.

وانخرطت جامعات من المغرب في هذا المشروع عبر إنشاء تلسكوب بحري ضخم، ويعدّ المغرب البلد العربي والأفريقي الوحيد الذي يشارك في هذا المشروع الأوروبي الذي يقام في البحر المتوسط لملاحظة الكون وفحص مصادر الطاقة.

وشارك خبراء مغاربة من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة محمد الأول بمدينة وجدة في مشروع إنشاء أكبر تلسكوب بحري في العالم، الى جانب إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان، وسيتم وضع التلسكوب في البحر الأبيض المتوسط لملاحظة الكون وفحص مصادر الطاقة، ولدراسة طريق انتشار الوحدات البصرية في الكون.

مشروع”الجيل القادم ” ما زال قيد تطوير البناء، وتم تزويده حتى الآن ببعض الوحدات ليكون جاهزا في نهاية 2025″.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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