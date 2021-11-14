اختتام المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بتتويج كندي

هبة بريس ـ متابعة

اختتمت فعاليات النسخة الرابعة عشر للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا و ذلك بتتويج عمل فني كندي نال ثقة لجنة التحكيم.

و توج الفيلم الكندي “كوسيبان” للمخرجة مريام فيريولت بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا ، بينما جائزة لجنة التحكيم كانت من نصيب فيلم ” كوستا برافا ” للمخرجة اللبانية مونيا عقل، وهو الفيلم الذي حصد عنه الممثل الفلسطيني صالح بكري جائزة أحسن دور رجالي.

وآلت جائزة أول عمل لفيلم ” كلاراسولا ” لنتالي ألفاريز ميسين من كوستاريكا، فيما نالت الممثلة ماريا سكاريسيس جائزة أحسن دور نسائي عن الفيلم الكرواتي “مار”.

وفي فئة الفيلم الوثائقي، توج فيلم ” كما أريد ” للمخرجة الفلسطينية سماهر القاضي، فيما نال الفيلم المغربي ” لمعلقات ” لمريم أدو تنويه لجنة التحكيم.

أما جائزة الجمهور الشبابي، فكانت من نصيب فيلم ” جنة ” للمخرجة مريم عبيد في صنف الفيلم القصير، وفيلم “امباركة” للمخرج محمد زين الدين في صنف الفيلم الطويل.

وتميز حفل اختتام هذه الدورة بتكريم الممثلة المغربية ثريا العلوي، عرفانا بمسارها الفني المتميز وبإسهاماتها في الرقي بمستوى السينما المغربية.

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