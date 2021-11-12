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استئنافية الرباط تنتصر لأصغر رئيسة جماعة بالمغرب

2021-11-12 / 9:50 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الجمعة، بقبول طلب استئناف القرار الابتدائي، ورفض بطلان انتخاب إلهام بلكاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة للمجلس الجماعي سيدي الذهبي، بإقليم سطات

ونص القرار القضائي على “إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به إلغاء انتخاب المستأنفة رئيسة للمجلس الجماعي بسيدي الذهبي قيادة المعاريف أولاد امحمد إقليم سطات المجرى يوم 20 شتنبر 2021، وتصديا برفض هذا الشق من الطلب وتأييده في الباقي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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