الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية بقرب العودة الى الحياة الطبيعية

2021-11-11 / 11:41 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ظهر الملك محمد السادس في أول نشاط يستقبل فيه شخصية دولية، منذ عدة أشهر

و إستقبل الملك اليوم بإقامته ببوزنيقة الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، بدون كمامة.

و الواضح ان ظهور الملك دون كمانة يعطي الانطباع ان المغرب سائر بنجاح في مواجهة كورونا بل والعودة الى الحياة الطبيعية .

والأكيد ان استقبال الملك للرئيس الغابوني بدون كمامة تأتى بفعل تحسن الوضع الوبائي بالمملكة وهي اشارة ايضا الى ان الجهود المبدولة اعطت اكلها وماضية في اخراج البلاد من تداعيات ” كورونا ” .

يذكر ان الملك محمد السادس حرص على ارتداء “كمامة طبية” خلال كل الأنشطة في رسالة واضحة للمواطتين بضرورة التقيد بالاجراءات الإحترازية ضد كوفيد 19

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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