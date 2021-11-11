الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية بقرب العودة الى الحياة الطبيعية
هبة بريس _ الرباط
ظهر الملك محمد السادس في أول نشاط يستقبل فيه شخصية دولية، منذ عدة أشهر
و إستقبل الملك اليوم بإقامته ببوزنيقة الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، بدون كمامة.
و الواضح ان ظهور الملك دون كمانة يعطي الانطباع ان المغرب سائر بنجاح في مواجهة كورونا بل والعودة الى الحياة الطبيعية .
والأكيد ان استقبال الملك للرئيس الغابوني بدون كمامة تأتى بفعل تحسن الوضع الوبائي بالمملكة وهي اشارة ايضا الى ان الجهود المبدولة اعطت اكلها وماضية في اخراج البلاد من تداعيات ” كورونا ” .
يذكر ان الملك محمد السادس حرص على ارتداء “كمامة طبية” خلال كل الأنشطة في رسالة واضحة للمواطتين بضرورة التقيد بالاجراءات الإحترازية ضد كوفيد 19
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2 تعليقات
راه الملك خرج بالكمامة من القصر ومنين شاف بونغو زول الكمامة الملك حتى هو زولها
لغة الإشارات لا تحتاج الى انشاء…الملك خلع الكمامة التي كان يرتديها بعدما لاحظ ان الرئيس الغابوني لا يحملها!!
بمعنى افصح هو فعل ذلك من باب الأدب و عدم احراج ضيفه، و هو ما عهدناه في جلالته من حسن الخلق و التواضع!!
سوى ذلك مجرد تخمينات لا تساير واقع الجائحة التي ما زالت جاتمة على قلوبنا!!