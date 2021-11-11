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لتشغيل الشباب “دون مؤهلات”.. الحكومة ترصد 2.25 مليار درهم

2021-11-11 / 5:01 مساءً
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هبة بريس

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالرباط، إن حوالي 250 ألف شخص سيستفيدون من برنامج للأوراش العامة الصغرى والكبرى المؤقتة خلال سنتي 2022 و2020.

جاء ذلك خلال في عرض قدمه السكوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وتمحور حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.

وذكر السكوري في عرضه أن الحكومة رصدت لهذه الأوراش غلافا ماليا يقدر بـ2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، وذلك في إطار عملها على مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي.

وأبرز السكوري، الذي حضر هذه الندوة الصحفية، أنه سيتم إطلاق هذه الأوراش على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وذلك لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وحسب الوزير، سيتم انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف.

وذكر الوزير أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2021 – 2026 الذي نص على وضع برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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