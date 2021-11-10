طنجة: الاتجار في المخدرات يجر شخصا للإعتقال

2021-11-10 / 6:59 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به تم في سياق البحث القضائي الذي تباشره الشرطة القضائية بمدينة طنجة على خلفية تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب وترويج 29.423 قرص مخدر، حيث أوضحت التحريات المنجزة بأن المشتبه فيه الموقوف هو المزود الرئيسي لأعضاء هذه الشبكة الإجرامية بالأقراص الطبية المخدرة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، الكائن على الطريق الوطنية المؤدية لمدينة تطوان، مكنت من حجز 4896 قنينة ويسكي و2760 قنينة جعة، وسيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، فضلا عن 770 خاتم ضريبي يشتبه في استخدامها في عمليات تزييف وترويج المشروبات الكحولية المهربة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بمعية ثمانية أشخاص آخرين تم توقيفهم يوم أمس الثلاثاء في إطار شبكة ترويج المؤثرات العقلية، وذلك من أجل البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية.

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