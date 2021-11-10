لقاح
لقاح كورونا

أزيد من مليون ونصف ألف شخص يتلقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-11-10 / 5:40 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأربعاء ، أنم تم احصاء مليون و558 ألف و275 مستفيدا من الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و330 ألف و383 شخصا.

وأضافت أن 24 مليون و345 ألف و677 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 نونبر الجاري

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 نونبر الجاري

2021-11-10 / 6:16 مساءً
Photo of “لارام” تحدد تدابير جديدة للسفر إلى إسبانيا

“لارام” تحدد تدابير جديدة للسفر إلى إسبانيا

2021-11-10 / 5:24 مساءً
Photo of تسجيل 151 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 151 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال 24…

2021-11-10 / 4:35 مساءً
Photo of رفقة كبار المسؤولين القضائين.. وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية بالداخلة

رفقة كبار المسؤولين القضائين.. وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية…

2021-11-10 / 3:15 مساءً
Photo of الحسيمة.. أطباء بالقطاع العام يحتجون ويطالبون بتفعيل طلبات انتقالهم

الحسيمة.. أطباء بالقطاع العام يحتجون ويطالبون بتفعيل طلبات انتقالهم

2021-11-10 / 2:57 مساءً
Photo of ضمنها المغرب.. التزام 50 بلدا بتطوير أنظمة صحية منيعة

ضمنها المغرب.. التزام 50 بلدا بتطوير أنظمة صحية منيعة

2021-11-10 / 2:38 مساءً
Photo of يهم السائقين.. الدرك الملكي يطلق تقنية لضبط المتهربين من أداء الغرامات

يهم السائقين.. الدرك الملكي يطلق تقنية لضبط المتهربين من…

2021-11-10 / 1:14 مساءً
Photo of بعد إلغاء حظر التنقل الليلي.. ترامواي البيضاء يغير مواعيد انطلاق عرباته

بعد إلغاء حظر التنقل الليلي.. ترامواي البيضاء يغير مواعيد…

2021-11-10 / 11:57 صباحًا
Photo of “الصحة” تطلق حملة وطنية للتحسيس بأهمية وجبة الفطور

“الصحة” تطلق حملة وطنية للتحسيس بأهمية وجبة الفطور

2021-11-10 / 10:13 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

2021-11-10 / 7:00 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق