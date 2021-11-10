أزيد من مليون ونصف ألف شخص يتلقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأربعاء ، أنم تم احصاء مليون و558 ألف و275 مستفيدا من الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و330 ألف و383 شخصا.

وأضافت أن 24 مليون و345 ألف و677 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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