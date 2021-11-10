الحسيمة.. أطباء بالقطاع العام يحتجون ويطالبون بتفعيل طلبات انتقالهم

2021-11-10 / 2:57 مساءً
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هبة بريس - وجدة

نظم عدد من طبيبات واطباء القطاع العام صباح اليوم الأربعاء 10 نونبر الجاري، أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالحسيمة وقفة احتجاجية للمطالبة بالالتحاق بمقرات عملهم الجدد.

وذلك بعد طول انتظارهم، لتفعيل طلبات انتقالهم منذ أكثر من 03 سنوات بدون جدوى، وفي ظل الإنهاك النفسي والجسدي والتشتت العائلي كأطباء أدوا واجبهم المهني.

ومن جهة اخرى، أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لفرع الحسيمة بيان دعم ومساندة يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، حيث أعلنت عن دعمها المطلق واللامشروط لوقفتهم الاحتجاجية، للدفاع عن حقهم المشروع في تفعيل مقررات الانتقال والتي يعود بعضها لسنة 2018.

وأضاف البيان ذاته، وإذ تستنكر النقابة بقوة تماطل الوزارة الوصية عن الإلتزام بتعهداتها تجاه هؤلاء الأطباء والعمل بذلك على إطالة أمد معاناتهم، كما تدعو كافة المناضلات المناضلين إلى رص الصفوف والمؤازرة في هذه المعركة حتى تحقيق المطالب العادلة، ومطالبة المسؤولين إلى رفع الحيف عنهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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