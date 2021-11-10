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بعد إلغاء حظر التنقل الليلي.. ترامواي البيضاء يغير مواعيد انطلاق عرباته

2021-11-10 / 11:57 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الحكومة مساء أمس عن إلغاء حظر التنقل الليلي بعد تحسن الوضعية الوبائية و هو ما دفع إدارة ترامواي البيضاء لتغيير مواعيد انطلاق الرحلات لتتلاءم و المتغيرات الجديدة.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، ستعرف مواعيد خدمة ترامواي البيضاء تغييرا ابتداء من يوم الأربعاء 10 نونبر 2021، وذلك بعد إلغاء حظر التجول آخر الإنطلاقات ابتداءا من مساء اليوم.

و حسب ما أعلنته الشركة، ستصبح آخر انطلاقات الخط الأول الرابط بين ليساسفة و سيدي مومن بداية من الساعة العاشرة و النصف ليلا في كلا الاتجاهين.

كما سيشهد الخط الثاني الرابط بين عين دياب و سيدي البرنوصي نفس التغيير، لتصبح الانطلاقة الأخيرة في كلا الاتجاهين في الساعة العاشرة و ثلاثين دقيقة مساءا.

هذا و أكدت الشركة السالفة الذكر أن الجداول الزمنية المفصلة للخدمة ستكون متاحة على موقعها الإلكتروني كازاطراموي وعلى صفحتها الرسمية للحصول على أي معلومات أخرى.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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