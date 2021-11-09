”أونسا”:قادرون على مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في قطاع الصحة الحيوانية

هبة بريس _ الرباط

أكد مدير المدخلات والمختبرات بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، نبيل أبو شعيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب قادر على مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في قطاع الصحة الحيوانية والسلسلة الغذائية.

وقال أبو شعيب، في كلمة بمناسبة يوم دراسي حول مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في قطاع الصحة الحيوانية إنه على “الرغم من كل التحديات التنظيمية والمالية، فإن المغرب في وضع يمكنه من كسب المعركة ضد مقاومة مضادات الميكروبات ودعم الجهود الدولية في هذا المجال.”

وأضاف أن الإجراءات المتخذة في المغرب مكنت من تحقيق تقدم ملموس، لا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات حول استخدام مضادات الميكروبات، ومراقبة تطور مقاومتها في قطاعات الصحة الحيوانية، وكذلك فيما يتعلق بإشراك مختلف الأطراف المعنية في مجال تربية المواشي والحوار القطاعي.

كما سلط الضوء على الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان استمرارية مختلف الإجراءات المتخذة منذ عام 2015 وتنفيذ إجراءات جديدة للفترة 2021-2025

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