الجزائر: سنمد إسبانيا بالغاز
الصورة من الارشيف

برلماني أوروبي يندد بتوظيف الجزائر السياسي لإمدادات الغاز

2021-11-09 / 10:30 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ندد النائب البرلماني الأوروبي، محمد شاهيم، بتوظيف الجزائر السياسي لإمدادات الغاز.

وكتب البرلماني الأوروبي، في تغريدة له على “تويتر”، إن “الجزائر تستغل إمدادات الغاز كورقة سياسية”، وذلك عقب قرار الجزائر أحادي الجانب القاضي بوقف تزويد أوروبا بالغاز عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

واعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي “فعل كل ما يلزم من أجل تعزيز أمنه الطاقي”.

وسجل البرلماني الأوروبي أن هذه الأزمة تظهر من جديد أنه ينبغي لأوروبا “خفض اعتمادها على الطاقة الأحفورية، وإلغاء وسائل الابتزاز المحتملة، والبدء بالاستثمار في الطاقات المتجددة التي تمثل المستقبل”.

وكانت الجزائر قد أعلنت في 31 أكتوبر الماضي، عن قرارها عدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وقد اعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين الأوروبيين هذه الخطوة أحادية الجانب كابتزاز من قبل الجزائر لأوروبا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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