“المعارضة” تسحب تعديلاً يروم الزيادة في الضرائب على الخمور

هبة بريس _ الرباط

سحبت المعارضة بمجلس النواب تعديلا على مشروع قانون المالية يروم الرفع الضريبة على المشروبات الكحولية في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

وبررت فرق ومجموعة المعارضة لجوئها إلى المقترح المذكور أنه سيمكن من تعبئة أموال إضافية للدولة، ومن أجل تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا على صحة المواطنين.

بالمقابل ؛ قدمت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، تعديلا في المادة 4 من تعريفة الرسوم الجمركية، يهدف إلى خفض واجبات الجمارك من 40 إلى 2.5 % على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية الخاصة لعلاج السكري.

وينص التعديل على أن يشمل هذا التخفيض مواد الأنسولين، والأدوية المضادة للكوليستيرول وغيرها، والتي يجب أن تستفيد من التخفيض نفسه إلى جانب ميتفورمين

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