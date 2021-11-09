تارودانت : بسبب نفقة الاولاد إمرأة تعترض حافلة نقل المسافرين سائقها زوجها

ع بركة _ هبة بريس

في واقعة مثيرة، قامت زوجة مطلقة بإعتراض حافلة لنقل المسافرين سائقها زوجها وسط مدينة أولاد التايمة بإقليم تارودانت، مما تسبب في عرقلة السير وتجمهر المواطنين الى حين قدوم رجال الامن .

وعن سبب إعتراض الزوجة المطلقة لحافلة زوجها، بسبب نفقة الابناء، والتي انقطعت عدة أشهر، ولم تنفع المسطرة القانونية في إرغام الزوج بالاداء بسبب عدم وجود عنوان تابث للزوج الدائم الترحال.

وكانت الزوجة المطلقة، قد تعقبت زوجها سائق حافلة المسافرين، بعد أن تجاوزتها بسيارتها واعترضتها، ورغم تدخلات مواطنين، غير أن المرأة المطلقة اصرت على قدوم الامن، وتم تحرير محضر بذلك في انتظار التحاق الزوج بالمحكمة مكان الدعوى القضائية.

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