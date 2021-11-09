لويزة حنون رئيسة حزب العمل الجزائري تحذر من “صوملة البلاد”

هبة بريس _ الرباط

حذرت رئيسة “حزب العمل” في الجزائر، لويزة حنون، من “صوملة الجزائر” في حال استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.

وقالت حنون، في تصريح صحفي إن هناك مسارين أمام الجزائر: “إما انتصار الثورة أو الغرق في الفوضى المفككة”، باعتبار أن “السلطة الحالية لا تريد القطيعة مع النظام السابق الممتد منذ 1962”.

ونبهت رئيسة حزب العمل من الانفلات الذي قد ينجم عن الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، بسبب تعنت الحكومة في الإقدام على خطوات اقتصادية واجتماعية، وتحقيق الكرامة للمواطن الجزائري، محملة إياها مسؤولية تراجع الأوضاع خلال السنتين الماضيتين، حيث ذكرت أن هناك إنكارا لما يريده الجزائريون.

ووجهت المتحدثة ذاتها جميع القوى الحية إلى تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية عن طريق مراجعة السياسة الاجتماعية والاقتصادية واحترام الحقوق والحريات.

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