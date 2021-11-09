بعد أشهر من الفرار ..تمثيل جريمة قتل بقال داخل متجره بطنجة

2021-11-09 / 6:45 مساءً
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هبة بريس _ طنجة

أعادت السلطات الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء ، تشخيص وقائع الجريمة البشعة التي راح ضحيتها “بقال” داخل متجره المتواجد بمنطقة “مالاباطا” شهر فبراير الماضي .

وعثر شهر فبراير الماضي,على جثة بقال مكبل اليدين داخل متجره الذي يقع بمنطقة مالاباطا وسط مدينة طنجة، بعد ان وجه اليه المشتبه فيه طعنات قاتلة فر على اثرها الى وجهة مجهولة لتتمكن المصالح الامنية يوم الجمعة الماضي من توقيفه بمدينة الدار البيضاء .

وقد تم التحقيق مع المشتبه فيه من طرف المصالح الامنية بمدينة طنجة حيث سيتم تقديمه على تقديمه للعدالة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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