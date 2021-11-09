1.5 مليار سنتيم لتهيئة الشطر الثاني من المدخل الشمال الغربي لمدينة الرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

بعد استكمال أشغال الشطر الأول من تهيئة المدخل الشمال الغربي لعاصمة جهة درعة تافيلالت مدينة الرشيدية، رصدت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بالرشيدية مبلغ 15105730.80 درهم (1.5 مليار و10.5 مليون سنتيم)، لصفقة التهيئة الحضرية للشطر الثاني من هذا المدخل، والممتدة من محطة البنزين “أفريقيا” الى ملتقى الطرق “سد الحسن الداخل” على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الرشيدية ومكناس (من النقطة الكيلومترية 541+955 إلى النقطة الكيلومترية 543+484).

فبعد المصادقة النهائية على الصفقة المتعلقة بأشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، شرعت الشركة التي نالت الصفقة في وضع وسائل التشوير الخاصة ببداية الأشغال بمدخل هذا المقطع الطرقي الممتد على حوالي كيلومترين(الصورة)، على أن تمتد الأشغال به 12 شهرا.

و بالموازاة مع أشغال التهيئة الحضرية للشطر الثاني من هذا المدخل، سيتم كذلك الشروع في بناء قنطرة على وادي الدرمشان والذي أدى فيضانه في شتنبر من سنة 2019 الى جرف حافلة لنقل الركاب، والذي ذهب ضحيتها حينها 30 شخصا .

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