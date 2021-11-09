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ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقابل انخفاض أسعار الفنادق بتطوان شهر شتنبر

2021-11-09 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بتطوان خلال شهر شتنبر الماضي ارتفاعا ب 0.3 في المائة، أما على المستوى السنوي فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 0.6 في المائة.

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بأنه على المستوى الشهري، ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 0.2 في المائة في شهر شتنبر الماضي مقارنة مع شهر غشت الذي قبله، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية “الزيوت والدهنيات” ب 4.4 في المائة، و “الحبوب و الخبز” ب 3.6 في المائة، و “السكر ،المربى، العسل، الشكولاطة والحلويات” ب 0.3 في المائة، و “الحليب،الجبن والبيض” و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.1 في المائة لكل منهما.

كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 0.3 في المائة، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة لألقسام التالية “الملابس والأحذية” ب 1.3 في المائة، و “النقل” ب 0.7 في المائة، و “مواد وخدمات أخرى” ب 0.5 في المائة، و “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ب 0.3 في المائة. كما أن الانخفاض الذي عرفه مؤشر أثمان “مطاعم وفنادق” ب 0.2 في المائة واستقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثرا على التطور العام.

وعلى المستوى السنوي، انخفضت أثمان المواد الغذائية ب1.2 في المائة في شتنبر الماضي مقارنة مع شهر شتنبر من العام الماضي، وذلك بفعل تراجع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية “الفواكه” ب 27.8 في المائة، و “الخضر” ب 11.4 في المائة، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0.7 في المائة لكل منهما.

في حين ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.8 في المائة، وقد تراوح التباين الحاصل في الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.7 في المائة بالنسبة لقسم ” المواصلات” وارتفاع قدره 8.7 في المائة بالنسبة لقسم “النقل”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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