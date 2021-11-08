أكادير : لقاء بين مصدري الخضر والفواكه ومسؤولي ميناء طنجة لتجاوز معيقات موسم التصدير

2021-11-08 / 12:42 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتضن مقر الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر ” لبيفيل” باكادير ، لقاء تشاوري قبل يومين، بدعوة من هذه الاخيرة، لمناقشة المشاكل والمعيقات التي يواجهها المهنيون في بداية هذا الموسم و كذلك لضمان ديمومة تصدير الخضر والفواكه .

وترأس الاجتماع الحسين ادرضور رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضروحضره المدير العام لميناء طنجة المتوسط ومدير الميناء التجاري السيد حسن عبقري والسيد أعرابي إدريس مدير عمليات التصدير و الإستيراد و السيد كمال الأخمس مدير ميناء طنجة المتوسط. كما شارك رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، السيد يوسف جبهة، ونائبه الأول السيد أحمد أفقير في هذا الاجتماع بالإضافة إلى المديرالجهوي ل ” موروكو فوديكس” وممثلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومجموعة من ممثلي الجمعيات المهنية .

وقدم خلال هذا اللقاء المدير العام لميناء طنجة المتوسط عرضا حول الملفات التي تهم الجانب اللوجستيكي عبر مختلف القنوات: البحرية و البرية، بعد ذلك تدخل مختلف المهنيين لطرح بعض الإشكاليات التي يواجهونها .

و في معرض تدخله، أكد رئيس الغرفة الفلاحية دعمه لجميع ممثلي المهنيين بسلاسل الإنتاج، والتثمين والنقل و اللوجستيك، مذكرا بأهمية هاته الحلقات لأجل تحقيق الأهداف المرجوة، كما أشار إلى الإشكاليات التي تواجه المهنيين في النقل البحري والبري عبرالشاحنات. وقدم مقترحات حول المشاريع المهيكلة التي ترمي إلى تقوية الصادرات نحو الوجهة الأفريقية بالنظر إلى الآفاق الواعدة لهاته الأسواق، كما دعا إلى مجموعة من المقترحات العملية التي تهدف إلى الرفع من تنافسية المنتوج المغربي بجميع الأسواق العالمية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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