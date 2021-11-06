مقتل ثمانية وإصابة مئات إثر تدافع حشود في مهرجان موسيقي أمريكي

هبة بريس - وكالات

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات، بعد تدافع حشود من الجماهير في الليلة الافتتاحية لمهرجان موسيقي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقال مسؤولو الطوارئ إن الذعر انتشر بعد أن بدأت الحشود في التدافع نحو مقدمة المسرح في مهرجان “أستروورلد” الموسيقي، الذي أسسه مغني الراب ترافيس سكوت.

ونتيجة التدافع نُقل 11 شخصًا إلى المستشفيات بسبب سكتة قلبية، وتوفي ثمانية آخرون.

وعولج حوالي 300 شخص من إصابات مثل الجروح والكدمات، خلال الحدث الذي حضره 50 ألف شخص.

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