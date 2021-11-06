محمد رمضان

هاشتاغ “لا نريد محمد رمضان في المغرب” يتصدر الترند المغربي

2021-11-06 / 11:19 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تصدر هاشتاغ “لا نريد محمد رمضان في المغرب” الترند المغربي، بموقع تويتر بأكثر من 10 آلاف تويتة، تم رفعها من طرف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة.

و ذلك عقب إعلان الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، عن إتفاقه مع منظمين مغاربة على إحياء حفل قريب بالمغرب، الأمر الذي لم يتقبله مجموعة من النشطاء المغاربة و الذين أعربوا عن رفضهم عبر الهاشتاغ.

و كتب رمضان: “تم الأتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم .. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف و ثقة في الله القادمة مليونية”.

و اختتم الفنان المصري المثير للجدل تدوينته قائلا:” كل الحب للمغرب و الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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