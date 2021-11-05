تعيين حسن منير رئيسا للفيدرالية البينمهنية المغربية للسكر “فيمسكر”

2021-11-05 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس

عقد المجلس الإداري للفيدرالية البينمهنية المغربية للسكر “فيمسكر” اجتماعه يوم أمس الخميس 04 نونبر 2021، تحت رئاسة محمد فيكرات.

و بعد الإحاطة برغبة محمد فيكرات في إنهاء فترة ولايته كرئيس لفيمسكر والاستقالة من منصبه، لمتابعة أنشطة أخرى خارج السلسلة السكرية، قرر المجلس الإداري على إثر ذلك تعيين حسن منير، المدير العام المنتدب لمعامل السكر للشمندر وقصب السكر بشركة كوسومار، رئيسا جديدا للفيدرالية.

و لقد اكتسب حسن منير، خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، خبرة تزيد عن 35 سنة في قطاع السكر تولى خلالها عدة مناصب للمسؤولية كمدير عام لعدة شركات سكرية.

وتتميز مسيرته المهنية بإدارة مشاريع التحول الكبرى للسلسلة السكرية في مجاليها الفلاحي والصناعي، لاسيما تأهيل الوحدات الصناعية، و إدخال البذور أحادية النبتة و مكننة المسار الفلاحي و رقمنة العمليات الفلاحية.

و هنأ مجلس الادارة محمد فيكرات و شكره بحرارة على الانجازات و التطورات التي تحققت منذ إنشاء الفيدرالية في يونيو 2007 للنهوض بالسلسلة السكرية الوطنية، ومنها على الخصوص : أول فيدرالية بينمهنية توقع عقد برنامج مع الحكومة في سنة 2008 و ذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر والذي تم تجديده سنة 2013، لتنمية وتأهيل وإعادة هيكلة القطاع السكري، أول هيئة بينمهنية فلاحية تحصل على اعتراف الدولة سنة 2016، بعد امتثالها لمقتضيات القانون 03-12 المتعلق بالهيئات البينمهنية للفلاحة والصيد البحري و مراسيمه التطبيقية، تعزيز الاندماج بين النشاط الفلاحي والنشاط الصناعي من أجل التنمية المستدامة للسلسلة السكرية.

و بعد ذلك شكر محمد فيكرات جميع أعضاء مجلس الإدارة على الثقة و التفاعل الإيجابي مع طموحات الفلاحين، لتبقى فيمسكر فيدرالية نموذجية في القطاع الفلاحي تساهم بعملها الجاد لتكون عند حسن ظن شركائها وزبنائها بتوفير مادة السكر الأساسية في جميع مناطق المملكة.

كما نوه بالدعم المستمر والجهود التي تقدمها الوزارات المعنية، خاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمختلف مصالحها المركزية و الجهوية، و الشركاء الجهويين والسلطات المحلية و كومادير الذين يواكبون القطاع و يآزرونه بشكل مستمر من أجل توطيد و تطوير السلسلة السكرية في بلادنا في إطار مخطط الجيل الأخضر 2020-2030.

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