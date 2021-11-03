خلال 12 شهرا.. إحداث 642 ألف منصب شغل

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني أحدث 642.000 منصب شغل، ما بين الفصل الثالث سنة 2020 ونفس الفترة سنة 2021.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2021 أن هذه النتيجة تعزى إلى إحداث 274.000 منصب بالوسط القروي و368.000 منصب بالوسط الحضري، مقابل فقدان 581.000 خلال السنة الفارطة وإحداث سنوي متوسط ل 145.000 منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة.

وحسب نوع الشغل، تم إحداث 572.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 187.000 منصب في الوسط القروي و385.000 منصب في الوسط الحضري. وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، إحداث 70.000 منصب، نتيجة إحداث 87.000 في الوسط القروي وفقدان 17.000 منصب في الوسط الحضري.

وبذلك ارتفع معدل النشاط من 43,5% إلى45,1% ما بين الفترتين، وارتفع من 41,0%إلى42,4% بالوسط الحضري ومن %48,0 إلى 50,3% بالوسط القروي. وبهذه الزيادة بلغ معدل النشاط مستوى مشابه لما كان عليه قبل الجائحة (44,9% في الفصل الثالث من سنة 2019).

وعرف معدل الشغل، من جهته، ارتفاعا من 37,9% إلى 39,8% على المستوى الوطني ( +1,8 نقطة). وارتفع من 44,8% إلى 47,7% في الوسط القروي، ومن 34,3%إلى 35,6% في الوسط الحضري. كما ارتفع من 61,9%إلى 63,1% لدى الرجال (+1,2 نقطة) ومن 14,7% إلى 17,1% لدى النساء ( +2,4نقطة).

وبالرغم من ذلك، لا يزال هذا المعدل دون المستوى المسجل قبل الجائحة (40,7% في الفصل الثالث من سنة 2019)

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0