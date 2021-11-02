أكادير.. توقيف 3 أشخاص متورطين في محاولة تهريب مخدرات وتقديم شواهد كورونا مزروة

هبة بريس - أكادير

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، من توقيف ثلاثة مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج، يبلغون من العمر 37 و38 و39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في محاولة تهريب المخدرات والإدلاء باختبارات مزورة للفحص عن جائحة كوفيد-19.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم خلال الاستعداد للسفر على متن رحلة جوية متوجهة نحو أوروبا، حيث كشفت إجراءات الفحص بالأشعة شبهة وجود كبسولات من مخدر الشيرا في أحشائهم، كما تم العثور بحوزتهم على شواهد مزورة لاختبارات الفحص (PCR) عن وباء كوفيد-19.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير المراقبة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي تباشره الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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