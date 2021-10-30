صورة تعبيرية

طقس السبت.. سماء غائمة ورياح قوية بهذه المناطق

2021-10-30 / 7:02 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من شمال وشرق البلاد، مع تشكل سحب منخفضة قرب السواحل مصحوبة بكتل ضبابية في بعض المناطق، ومرور سحب عابرة بأقصى جنوب المملكة.

أما بباقي جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم، وهبوب رياح محليا قوية بأقصى الشمال الغربي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و 10 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا، وما بين 15 و20 درجة بالبوغاز والأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 27 و33 درجة بكل من داخل منطقة سوس والأقاليم الصحراوية وأقصى جنوب-شرق البلاد والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وكذا ما بين 20 و27 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين كاب سبارتيل وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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